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На Смоленщине поблагодарили Путина за дороги

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В Смоленске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать более 117 километров дорожной сети. Об этом сообщает «Главная Тема» со ссылкой на итоги совещания губернатора Смоленской области Алексея Островского с руководством городской администрации и главами нескольких районов Смоленска.

«Мы должны быть благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за этот нацпроект — "Безопасные и качественные автомобильные дороги", потому что, действительно, те серьезные суммы, которые направляются в регионы, до 2024 года позволят привести в порядок всю улично-дорожную сеть города Смоленска, а также отремонтировать значительное количество областных дорог», — сказал Островский.

В 2019 году в Смоленске, как отмечает издание, за счет сэкономленных при дорожном ремонте средств дополнительно реконструировали один проезд и несколько улиц, также запланирован ремонт одной развязки.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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