Правительство пообещало раздать больше денег на ремонт дорог

Правительство России в 2020 году разделит между регионами, преуспевшими в дорожном ремонте, дополнительно 16,5 миллиарда рублей. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он также сообщил, что только 13 регионов полностью завершили все дорожные работы, запланированные на текущий год, еще 30 «почти подошли к этому». «В следующем году повторить такой же опыт права не имеем. Мы проанализируем и лидеров, и штрафников», — подчеркнул чиновник.

В 2020 году планируется отремонтировать 2,2 тысячи объектов, 60 процентов из них уже внесены в графики закупок, а в 20 регионах заключены все контракты на этот период, добавил замглавы правительства.

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Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих ранее критиковали региональные власти за срыв планов по ремонту дорог на деньги федерального центра. Так, вице-премьер отмечал, что ему «совершенно неинтересно» слушать чиновников, объясняющих отставание от графика катаклизмами, плохой погодой или туристическим сезоном.

В начале августа в правительстве заявили, что по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отстают Крым, Ненецкий автономный округ, Приморский край и Еврейская автономная область. ЕАО, как сообщалось позднее, из-за отставания по срокам может лишиться средств, выделяемых по этому нацпроекту. Передовые регионы, наоборот, согласно планам правительства, будут поощряться дополнительным финансированием.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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