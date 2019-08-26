Российский регион оказался под угрозой лишения денег на дороги

Еврейская автономная область (ЕАО) может лишиться средств из федерального бюджета, выделяемых на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поскольку сильно отстает по срокам исполнения контрактов на реконструкцию дорог. Об этом сообщает REGNUM.

ЕАО вошла в число регионов, где данный нацпроект «тормозит», напоминает агентство. Ход его реализации проинспектируют чиновники министерства транспорта. В случае если ситуация не будет исправлена, средства области могут быть перераспределены в пользу других субъектов.

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О том, что ЕАО входит в число отстающих по реализации дорожного нацпроекта регионов, в начале августа сообщили в аппарате вице-премьера Максима Акимова. Также это Крым, Ненецкий автономный округ и Приморский край. «Эти регионы вызывают у Минтранса России наибольшие опасения по выполнению мероприятия национального проекта в 2019 году», — отметили в правительстве. Передовые субъекты в плане исполнения нацпроекта, возможно, будут поощрены дополнительным финансированием.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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