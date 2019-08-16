В Чечне проверили ремонт дорог

Специальная комиссия проверила реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Грозном, сообщает агентство «Чечня сегодня».

В комиссию вошли представители мэрии Грозного, республиканского министерства автомобильных дорог, «Общероссийского народного фронта», а также студенты и журналисты.

«Сначала они проверили улицу 8-е Марта, где идет подготовка основания дороги для укладки первого слоя асфальтобетонной смеси и установка бордюрного камня. На этом участке работы завершены на 50 процентов, что соответствует отведенным срокам», — отметили в Минавтодоре.

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Также наблюдатели побывали на улице Нагорная, где рабочие восстановили дорожное покрытие. «Следующим этапом здесь будет устройство дорожной разметки и установка соответствующих дорожных знаков. Проверяющие не обнаружили никаких нареканий и остались довольны проводимой работой», — добавили в ведомстве.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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