Дагестан начал ремонтировать дороги ради туристов

Власти Дагестана уделяют особое внимание ремонту участков автомобильных дорог, ведущих на республиканские туристические маршруты. Об этом «Дагестанской правде» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов.

«Сложно говорить о туристической и инвестиционной привлекательности республики, когда к пяти административным центрам крупных муниципальных районов Дагестана отсутствуют дороги с асфальтобетонным покрытием», — пояснил чиновник.

В процессе реконструкции находится участок дорог от границы Чечни до Ботлиха, а в текущем году завершится строительство дороги Кубачи — Кала-Корейш. Также предстоит начать работы по ремонту дорог на участках Узнимахи — Гент, Гидмост — Урада — Гентаб, к Мочохскому озеру, дороги на Салта и на других объектах.

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Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 2024 года в республике согласно этому плану необходимо отремонтировать более 550 километров дорог.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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