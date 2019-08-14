Российский губернатор пригрозил увольнениями за срыв ремонта дорог

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на совещании с членами администрации региона заявил, что готов принимать кадровые решения в случае невыполнения мероприятий, включенных в национальные проекты. Видео опубликовано в сообществе «Островский в эфире» во «ВКонтакте».

«В случае срыва проекта и в случае срыва поручения президента я с этим мириться не буду, и буду принимать кадровые решения по увольнению органов исполнительной власти и вице-губернаторов», — подчеркнул глава региона.

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В Смоленской области реализуются девять национальных проектов, в том числе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как писала 12 августа «Смоленская народная газета», регион занимает последнее место в рейтинге эффективности реализации этого нацпроекта среди субъектов Центрального федерального округа.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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