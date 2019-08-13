В России начали укладывать инновационный асфальт

Омская область стала одним из первых субъектов России, где дорожники используют новые смеси в соответствии с предварительным национальным стандартом. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Как рассказали в лаборатории «Омскавтодора», новые смеси используются для ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они изготавливаются по особой технологии: используемый в смеси щебень дробят на новом виде сита с квадратной ячейкой, за счет чего он становится кубовидным, а не овальным или круглым, как раньше.

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«Щебень, дробленный в виде кубиков, лучше соприкасается, отчего смесь становится более жесткая, с прочным каркасом и может выдержать тяжелые и более жесткие нагрузки. В состав смеси входит щебень разных фракций, минпорошок, битум и другие материалы», — пояснил главный инженер «Омскавтодора» Александр Рафальский.

В ходе ремонта укладываются два слоя асфальтобетонного покрытия. Смесь для верхнего слоя в соответствии с новым нацстандартом более плотная и благодаря этому намного легче укатывается.

На дорогах Омской области выполнено около 50 процентов ремонтных работ. Всего в текущем году в рамках нацпроекта отремонтируют 18 участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 145 километров.

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