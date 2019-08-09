Челябинск пообещал ускорить ремонт дорог

Власти Челябинска признали отставание от графика ремонта дорог в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги, сообщает «Накануне.Ru» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Там уточнили, что выполнено только 30 процентов от общего объема соответствующих работ. Вместе с тем дорожники надеются завершить в срок — до 25 октября — ремонт всех запланированных объектов.

В текущем году в Челябинске планируется отремонтировать почти миллион квадратных километров дорожного покрытия. Помимо этого строятся две развязки. В рамках нацпроекта на дорожные работы выделен один миллиард рублей, пока что освоено 320 миллионов.

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В мэрии отмечают, что власти уделяют особое внимание качеству асфальтобетонной смеси. «На сегодняшний день нареканий по качеству нет», — подчеркнул вице-мэр по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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