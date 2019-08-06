Правительство захотело связать Россию скоростными дорогами

Все центры экономического роста России в ближайшие пять лет должны быть связаны скоростными транспортными путями. Об этом на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает Первый канал.

Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже определены все участки, которые необходимо привести в надлежащее состояние. Работы начнутся в ближайшее время.

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Медведев отметил, что важной темой остается реконструкция региональных и муниципальных мостов. «Вместе с регионами правительству нужно разработать программу, определить источники финансирования. Программа будет сформирована на основе сведений о состоянии мостовых сооружений, которые регионы сейчас уточняют. Прошу эту работу не затягивать», — добавил премьер.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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