Глава российского региона отчитал комитетчика за «колею от танков»

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал состояние дороги в центре Уфы после доклада председателя государственного комитета по транспорту. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты».

«В выходные я прогулялся по центру Уфы. Такое ощущение, что колея на перекрестке Ленина и Коммунистической от танков!» — возмутился Хабиров.

Он поручил региональным властям посодействовать дорожному ремонту и нанесению разделительных полос в Уфе. Помимо этого врио главы республики отметил, что все жители Башкирии задают ему вопросы, касающиеся качества дорог.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Глава госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов сообщил, что в текущем году в регионе будет отремонтировано более 350 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, за счет республиканского бюджета планируется реконструировать более тысячи километров дорог различного значения.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!