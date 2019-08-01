Путь в Сибирь облегчат

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован 10-километровый участок автотрассы Новосибирск — Колывань — Томск, сообщает «Российская газета».

Это один из самых изношенных участков дороги, отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. Благодаря нацпроекту на нем заменят асфальт, укрепят обочины, сделают термопластиковую разметку и установят дорожные знаки.

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В рамках нацпроекта в этом году в Новосибирской области будет приведено в нормативное состояние 160 километров автомобильных дорог, работы идут на всех запланированных 117 объектах.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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