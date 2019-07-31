Дороги Татарстана стали хорошеть

В казанском поселке Воскресенский отремонтированы дороги на улице Дуслар и в переулке Старательный, сообщает портал TatCenter со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

В ходе ремонта там уложили новый асфальт, обустроили тротуары, установили новые дорожные знаки и люки. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Газета «Республика Татарстан» уточняет, что протяженность отремонтированного участка улицы Дуслар составила 406 метров, а в Старательном переулке реконструировали участок длиной 371 метр. В текущем году на реализацию дорожного нацпроекта в Казанской агломерации выделены 2,35 миллиарда рублей, напоминает издание.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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