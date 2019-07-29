Раскрыт масштаб ремонта дорог на Кубани

В Краснодарской агломерации в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструируют 51 дорожный объект. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Будут отремонтированы 243 километра дорог регионального значения и в городских агломерациях. Общий объем финансирования этих работ составил два миллиарда рублей.

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Также сообщается, что работы уже проводятся: так, в станице Васюринской Динского района в рамках нацпроекта заменили дорожное полотно на улице Железнодорожной. Там отремонтировали 2,2 километра проезжей части.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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