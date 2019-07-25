Перевыполнен план финансирования дорожного нацпроекта

Финансовые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в первом полугодии 2019-го были исполнены на 15,56 миллиарда рублей. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» сообщили в Министерстве транспорта России.

«Фактически прогнозный показатель перевыполнен», — указали в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что по итогам второго квартала планировалось освоить 12,35 процента средств, фактически было освоено 13,2 процента.

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Основное исполнение финансовых показателей нацпроекта предусмотрено во втором полугодии, пояснили в министерстве. «Это связано с тем, что дорожная деятельность в нашей стране носит ярко выраженный сезонный характер. В большинстве субъектов дорожные работы невозможны до апреля-мая», — добавил представитель ведомства.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года предусмотрено выделение на строительство новых дорог в российских регионах более 4,4 триллиона рублей. В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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