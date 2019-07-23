На любимом курорте российских чиновников отремонтируют дороги

В Республике Алтай в текущем году будет проведен ремонт 11 участков дорог регионального значения и 15 отрезков в Горно-Алтайской агломерации. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Всего будет отремонтировано почти 87 километров дорог.

На эти цели будет направлено более 728,4 миллиона рублей. Средства выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Горный Алтай — одно из популярных мест отдыха среди российских звезд, высокопоставленных чиновников и парламентариев, пишет агентство «Амител». Там, в частности, отдыхала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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