В самом восточном городе России починят дорогу

Подведомственное Росавтодору государственное учреждение отремонтирует подъездную дорогу к аэропорту Анадыря, самого восточного города России. Об этом сообщается на сайте дирекции по дорожному строительству «Дальний Восток».

Ремонт трех объектов общей протяженностью девять километров будет завершен в текущем году. Ввести участки дороги в эксплуатацию планируется в октябре.

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На реконструируемых участках ведется замена цементобетонного покрытия. Помимо этого, планируется восстановить пять с половиной километров линий наружного освещения дороги в районе аэропорта.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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