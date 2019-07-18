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В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами

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К октябрю текущего года будут отремонтированы четыре главные дороги Йошкар-Олы, сообщает «Марийская правда».

Работы пройдут, в частности, на участке улицы Первомайской длиной почти три километра. Там, помимо прочего, заменят 65 канализационных люков.

Дороги в городе отремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уточняет издание. Ход его проведения контролирует глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Согласно «Карте убитых дорог» от «Общероссийского народного фронта», в Йошкар-Оле 316 километров дорог ненадлежащего качества.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года предусмотрено выделение на строительство новых дорог в российских регионах более 4,4 триллиона рублей. В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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