В Югре проверили ремонт дорог

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова проверила реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в административном центре региона. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

В этом году в муниципалитете в рамках нацпроекта будет отремонтировано 100 тысяч квадратных метров дорог, заявил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. «Это 25 участков улиц», — уточнил он.

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По словам градоначальника, после выполнения данных работ процент дорог в нормативном состоянии на территории агломерации составит 81,3 процента, что на 2,1 процента больше, чем в 2018 году.

Приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно плану, к 2024 году доля дорог в городах в нормативном состоянии должна вырасти с 46 до 85 процентов. Всего на нацпроект предусмотрено выделение 4,4 триллиона рублей.

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