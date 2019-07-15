Российский мэр пересадил топ-менеджеров на инвалидные коляски

Руководители нижнетагильских подрядных организаций дорожного строительства попытались проехать по одному из участков дорог в инвалидных колясках в ходе проверки во главе с мэром города Владиславом Пинаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Игорь Васильев и Гаджи Абдулов, руководители предприятий «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» соответственно, попытались проехать в колясках участок дороги, в доме возле которого живет инвалид-колясочник Александр Финансов. «[Они] убедились в том, что без посторонней помощи человеку с ограниченными возможностями здоровья не обойтись», — рассказали в пресс-службе.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

В центре города при проверке были обнаружены высокие бордюры и большой перепад между тротуаром и проезжей частью, которые являются непреодолимыми препятствиями для колясочников.

Мэр Пинаев пообещал, что все проблемы будут устранены. По словам градоначальника, ошибки при проектировании объектов, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», недопустимы.

Приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно плану, к 2024 году доля дорог в городах в нормативном состоянии должна вырасти с 46 до 85 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!