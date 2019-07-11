Представлено не дающее уснуть за рулем устройство

На выставке ИННОПРОМ представлено устройство, не позволяющее водителям уснуть за рулем. Об этом пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

Сообщается, что «Система антисон» срабатывает в тот момент, когда водитель прикрывает глаза, и подает ему сигнал. Собираемое в Зеленограде устройство, как надеются разработчики, поможет снизить количество ДТП в России.

Снижение смертности в результате ДТП — одна из ключевых целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно расчетам, принимаемые в рамках нацпроекта меры должны снизить смертность из-за аварий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, то есть до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.

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