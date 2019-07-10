На российских дорогах захотели ввести турбоперекрестки

В России могут появиться скоростные турбоперекрестки, суть которых — в грамотной направляющей разметке. Предполагается, что на круг можно будет въезжать по трем полосам и меньше перестраиваться при круговом движении, сообщают «Известия».

Как пояснил изданию глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, предварительный национальный стандарт (ПНСТ) предполагает, что дорожная разметка станет менее скользкой, на «зебрах» появятся датчики движения, а проезжую часть перед пешеходными переходами будут сужать.

Первый подобный перекресток может появиться в Москве уже в этом году, сообщили изданию в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Его планировали построить на пересечении улиц Красного маяка и Чертановской. За счет появления турбоперекрестка в этом месте предполагается снизить аварийность и повысить пропускную способность на 20-30 процентов.

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«В Москве они будут применяться впервые, хотя в Европе турбоперекрестки очень популярны», — отметил Шумский.

Кроме того, по информации издания, в России могут появиться светофоры квадратной формы. В них лампа будет занимать всю площадь красной, желтой или зеленой секции.« Люди ориентируются не на форму светящихся секций, а на цвет. Предлагается увеличить площадь свечения, тем самым сделав регулировщик более заметным», — пояснил Шумский.

По словам Шумского, стандарт пока не утвержден, в него еще могут быть внесены правки.

Ранее сообщалось, что на российских дорогах может появиться новый специальный знак «Придорожная торговля». С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. «Данный знак будет способствовать концентрации лиц, занимающихся торговлей рядом с этим знаком, что повысит их безопасность», — говорится в тексте документов.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года предусмотрено выделение на строительство новых дорог в российских регионах более 4,4 триллиона рублей. В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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