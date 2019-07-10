В России предложили ввести новый дорожный знак

На российских дорогах может появиться новый специальный знак «Придорожная торговля». С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, передает РИА Новости. Соответствующие обращения он направил в МВД России и Минтранс.

«Данный знак будет способствовать концентрации лиц, занимающихся торговлей, рядом с этим знаком, что повысит их безопасность, а также сделает такую торговлю более организованной», — говорится в тексте документов.

По словам автора инициативы, в связи с тем, что большинство розничных магазинов на территории страны являются частью крупных розничных сетей, многие жители, желающие реализовывать товары собственного производства, вынуждены заниматься именно придорожного торговлей.

В качестве варианта обозначения такого знака Власов предложил изображение человека за придорожным прилавком.

Депутат обратился к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову и министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой дать оценку инициативе и проанализировать возможность ее реализации.

Безопасность дорожного движения — ключевая задача нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года. Согласно проекту, утвержденному президентом Владимиром Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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