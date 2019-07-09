На ремонт моста в Татарстане уйдет 4,7 миллиарда рублей

Компания «Мостотрест» реконструирует переход через реку Свияга в Татарстане, а также построит новый мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании. Стоимость контракта составляет 4,7 миллиарда рублей.

Планируется, что ремонт проведут на 757 километре трассы М-7 «Волга», новый мост будет построен параллельно существующему выше по течению реки Свияги. Полностью работы будут завершены к 2023 году.

Автодорога М-7 «Волга» идет от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

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Реконструкция моста отвечает стазу двум нацпроектам: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Они рассчитаны до 2024 года.

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