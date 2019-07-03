Путин возмутился ростом цен на строительство дорог

Если цены на строительство дорог продолжат расти, то в России не будет построено и половины из того, что запланировано в национальных проектах, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Так глава государства ответил на слова вице-премьера Максима Акимова о том, что в ближайшее время власти рассмотрят схему по созданию мощностей по хранению битума в объеме на 200-250 тысяч тонн в восьми точках на территории страны, а также механизм финансовой поддержки с точки зрения ставок кредитования. По словам чиновника, такой вариант будет предложен премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанным до 2024 года, предусмотрено строительство новых дорог в российских регионах на 4,4 триллиона рублей. Согласно проекту, утвержденному президентом Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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