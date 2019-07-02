В Калмыкии возьмутся за ремонт дорог

В Калмыкии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать более 500 километров региональных автодорог к 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу врио главы республики Бату Хасикова.

Там отметили, что в этом году на ремонт дорог будет направлено более 1,1 миллиарда рублей, в том числе 717 миллионов из федерального бюджета. В основном будут ремонтироваться дороги республиканского значения, по большинству из них уже проведены торги и определены подрядчики.

Всего в рамках нацпроекта калмыкские власти планируют направить на ремонт дорог около 9,2 миллиарда рублей.

Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года предусмотрено выделение на строительство новых дорог в российских регионах более 4,4 триллиона рублей. В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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