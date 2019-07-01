В Воронежской области отремонтируют более 330 километров дорог

В Воронежской области до конца 2019 года отремонтируют более 330 километров автомобильных дорог. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил руководитель регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин, передает ТАСС.

По словам Оськина, на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделят порядка 4,5 миллиарда рублей. Он уточнил, что на данный момент уже заключено семь государственных контрактов на выполнение ремонтных работ дорог в районах области, их стоимость оценивается в 3,2 миллиарда рублей. «Это 38 объектов общей протяженностью 306 километров», — пояснил глава департамента.

Еще 500 миллионов рублей пойдет на ремонт улиц в Воронеже, 94 миллиона рублей — на благоустройство 25 тротуаров, 400 миллионов рублей — на приобретение, замену и модернизацию средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме того, планируется обустроить 41 пешеходный переход возле школ и социальных учреждений, а также обеспечить освещение вдоль дорог в городах и селах региона.

«К концу года уровень нормативного состояния автомобильных дорог в Воронежской области вырастет до 68,9 процента, а по агломерации — до 64,7 процента с 60,8 процента в настоящий момент», — заверил Оськин.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего по нему до 2024 года предусмотрено выделение на строительство новых дорог в российских регионах более 4,4 триллиона рублей.

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