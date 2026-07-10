Россиянам дали совет по сохранению сбережений при падающем рубле

Финансист Астафьев порекомендовал диверсифицировать инвестиции при падающем рубле

Ослабление национальной валюты ведет к подорожанию импорта и разгону инфляции, однако паниковать не стоит — существуют способы сохранить накопления. О том, как грамотно распорядиться средствами в условиях волатильности, агентству «Прайм» рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Финансист отметил, что ключевой принцип защиты капитала в нестабильной ситуации — диверсификация. Деньги следует распределять между активами, которые по-разному реагируют на колебания рынка и имеют различные уровни риска. Часть средств, по его словам, разумно хранить на рублевых депозитах или накопительных счетах: в периоды турбулентности банковские ставки часто повышаются, что помогает нивелировать инфляционные потери.

Для хеджирования валютных рисков эксперт рекомендует выделить долю в иностранной валюте, причем лучше распределить ее между несколькими денежными единицами. В инвестиционный портфель также стоит включить облигации (включая ОФЗ с плавающим купоном, привязанным к инфляции) и драгоценные металлы.

Ранее стало известно, что почти треть (28 процентов) россиян копят необходимую сумму на первоначальный взнос по ипотеке более пяти лет.