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05:49, 10 июля 2026Мир

Дипломат предрек НАТО предательство украинского народа

Прауд: Поддержка НАТО Зеленского станет предательством украинцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Поддержка странами-членами Североатлантического альянса (НАТО) президента Украины Владимира Зеленского станет предательством украинцев и даже населения Европы. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд на своей странице в социальной сети X.

«Проснитесь уже! Если лидеры НАТО хотят продолжать помогать Зеленскому воевать до последнего украинца, это будет позорным предательством украинского народа и народов Европы, которые сталкиваются с растущей угрозой всеобщей войны и всеми вытекающими из этого бедствиями», — предрек Прауд.

По его словам, президент России Владимир Путин предпочитает мир, однако не намерен мириться с расширением НАТО. Дипломат призвал западных политиков начать слушать российского лидера.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов оценил способности Киева воевать годами. Он указал, что украинским политикам хорошо платят за воинственные заявления в адрес России.

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