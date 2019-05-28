В России появится сервис по выявлению опасных дорог

В России запустят сервис выявления дорог с повышенным риском возникновения ДТП. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

«Наша задача — предугадать появление ДТП и предотвратить его в будущем. Сервис поможет определить аварийный участок дороги с помощью искусственного интеллекта. Предполагается, что сбор данных будет производиться с телематических платформ автомобилей», — рассказал представитель группы.

Уточняется, что аварийно опасным принято считать не превышающий одну тысячу метров участок дороги, на котором за год произошло более пяти аварий, в результате которых погибли или ранены люди. Сервис поможет «предугадать появление ДТП и предотвратить его в будущем» и будет доступен с октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что к 2021 году в России также планируется запустить систему мониторинга дорог при помощи беспилотников. Полученные данные будут автоматически проанализированы искусственным интеллектом, а затем переданы чиновникам и ответственным дорожным компаниям. Цель проекта — повысить качество и оперативность ремонта и уборки дорог.

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