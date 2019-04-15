Пятеро россиян погибли в аварии с грузовиком

В селе Симбухово Пензенской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Авария произошла ночью 15 апреля на трассе М5 «Урал». 49-летний водитель автомобиля Lada Largus из Республики Башкортостан врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик МАЗ, за рулем которого находился 33-летний житель Краснодарского края.

Водитель и четыре пассажира Lada Largus погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных для водителей регионов. Первую строчку занимает Краснодарский край. В 2018 году на его дорогах погибло 1053 человека. Следом идет Московская область — 938 жертв, замыкает тройку Ростовская область с 554 погибшими.

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