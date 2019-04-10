Власти захотели ужесточить наказание за пьяное ДТП

Верховный суд и правительство поддержали инициативу ужесточить наказание для пьяных водителей, виновных в ДТП с жертвами. Об этом в ходе консультаций по соответствующему законопроекту заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который ранее выступал с подобным предложением, сообщает РИА Новости.

По словам Володина, речь идет об отдельном законопроекте с поправками в статью 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что в проекте предлагается увеличить максимальный срок наказания по статье в случае причинения тяжкого вреда здоровью с 4 до 7 лет, в случае гибели человека наказывать сроком от 5 до 12 лет (в настоящий момент от 2 до 7 лет), двух или более лиц — от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет).

8 апреля в нижнюю палату парламента был внесен законопроект об ужесточении наказания за наиболее опасные нарушения ПДД. Предложенные в нем поправки касались водителей в состоянии опьянения, отказавшихся проходить медосвидетельствование, не имеющих прав или лишенных их. Санкции ужесточат в отношении проехавших на красный сигнал светофора, скрывшихся с места аварии с тяжкими последствиями, а также тех, кто не пропустил автомобиль экстренных служб.

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