ГИБДД усилит контроль за автошколами

Автошколы должны будут согласовывать c ГИБДД основные программы обучения. Соответствующий приказ МВД вступает в силу 7 апреля, передает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

Согласно документам, теперь автошколы будут обязаны получить в ГИБДД заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным нормам. Отмечается, что новые требования актуальны только в случаях получения организацией лицензии, истечения срока действия ранее выданного заключения, внедрения новых учебных программ или изменения количества филиалов заведения и их местонахождения. Кроме того, автошколы могут получить новую лицензию по собственному желанию.

«Таким образом, после вступления в силу приказа МВД России массовой замены ранее выданных заключений не потребуется», — заключили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует усилить контроль автошкол, запретив им обучение в онлайн-режиме и на необорудованных площадках.

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