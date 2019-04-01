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В ГИБДД предложили усилить контроль автошкол

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ГИБДД планирует усилить контроль автошкол, запретив им обучение в онлайн-режиме и на необорудованных площадках. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Указом президента России Владимира Путина ведомство будет наделено полномочиями, которые позволят не только выдавать автошколам лицензии, но и прекращать их деятельность в случае нарушений. ГИБДД также будет проверять, как автошколы соблюдают требования «к учебно-материальной базе» в ходе обучения.

Как заявила «Коммерсанту» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, эта мера позволит убрать с рынка «школы-убийцы, торгующие жизнями людей». По ее мнению, постлицензионный контроль автошкол необходим, поскольку «сейчас никто не знает, что происходит во время обучения».

По информации издания, инициативу поддержали Минпросвещения и Рособрнадзор. Против проекта может выступить Минэкономразвития.

Изменения будут внесены в новую редакцию указа президента от 1998 года «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», которым устанавливаются полномочия ГИБДД.

В январе на федеральном портале проектов нормативных актов появилась доработанная версия нового практического экзамена на вождение. Согласно документу, привычного разделения испытаний на «город» и «площадку» больше не будет. Однако требования к указанным в постановлении закрытым площадкам или участкам с малоинтенсивным движением остались не определены.

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