В Госдуме отреагировали на мечту гаишников о дорогах без женщин

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала ролик о дне без женщин на дорогах, опубликованный подразделением ГИБДД города Уфы накануне 8 Марта, передает РИА Новости.

«Топорно. Неактуально. Обидно. Тем более что женщины всегда осторожнее», — заявила агентству Пушкина.

По ее словам, гаишники пренебрегли результатами сотен исследований, проведенных разными странами мира, доказывающих, что женщины внимательнее и аккуратнее мужчин управляют транспортом.

Вечером 4 марта в паблике Госавтоинспекции Уфы во «ВКонтакте» появился пост с прикрепленным видеороликом под названием «День без женщин», на котором множество машин и пешеходов на большой скорости пересекают нерегулируемый перекресток, не мешая друг другу.

В подписи к видео отмечено, что такой день — «мечта каждого настоящего мужчины», которая, однако, должна оставаться только мечтой.

Согласно данным на октябрь прошлого года, типичный водитель в России — это семейный мужчина в возрасте 36 лет, управляющий автомобилем уже 10 или более лет.

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