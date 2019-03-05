ГИБДД помечтала о дороге без женщин

Госавтоинспекция Уфы помечтала о возможности избавиться от женщин на дорогах. Соответствующее «поздравление» в честь Международного женского дня отдел ГИБДД опубликовал в группе во «ВКонтакте» вечером 4 марта.

«В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой!» — сказано в публикации. К записи приложено видео, в котором автомобилисты, велосипедисты и пешеходы пересекают на большой скорости перекресток без помощи светофоров и не попадают в ДТП.

В заключение авторы поста пожелали соблюдать правила дорожного движения, «даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки».

30 октября был составлен портрет типичного водителя России. Им оказался семейный мужчина в возрасте 36 лет и водительским стажем не менее 10 лет. Среди опрошенных мужчин опытных водителей оказалось больше: 69 процентов против 41 процента среди женщин. Кроме того, большинство мужчин получили права в 18-20 лет, а женщин — в 21-25 лет.

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