Интернет и СМИ
 
Последние новости
Определено будущее венесуэльских денег в России
США захотели наказывать за ведение дел с Венесуэлой
«Реал» впервые за 5 лет остался без четвертьфинала Лиги чемпионов
Кириллу Вышинскому предъявили обвинения и собрались этапировать его в Киев
Раскрыта уязвимость «Посейдона»
Российская пенсионерка умерла после лечения перелома шваброй
Россия обогнала всю Европу по объему изъятого метамфетамина
Божена Рынска снова попала в больницу
Ведущую «России 1» засмеяли за дорогие кроссовки и отсутствие чувства стиля
Новости партнеров

ГИБДД помечтала о дороге без женщин

Перейти в «Мою Ленту»

Госавтоинспекция Уфы помечтала о возможности избавиться от женщин на дорогах. Соответствующее «поздравление» в честь Международного женского дня отдел ГИБДД опубликовал в группе во «ВКонтакте» вечером 4 марта.

«В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой!» — сказано в публикации. К записи приложено видео, в котором автомобилисты, велосипедисты и пешеходы пересекают на большой скорости перекресток без помощи светофоров и не попадают в ДТП.

В заключение авторы поста пожелали соблюдать правила дорожного движения, «даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки».

30 октября был составлен портрет типичного водителя России. Им оказался семейный мужчина в возрасте 36 лет и водительским стажем не менее 10 лет. Среди опрошенных мужчин опытных водителей оказалось больше: 69 процентов против 41 процента среди женщин. Кроме того, большинство мужчин получили права в 18-20 лет, а женщин — в 21-25 лет.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пассажирка остановила неуправляемый автобус и спасла водителя
В России составят список запрещенных для женщин профессий
Составлен портрет типичного водителя России
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03 4 марта

«Бог знает, как я все еще жив»

Противники прививок наводняют интернет смертельно опасными призывами. Соцсети им помогают
15:53 5 марта

Обнаружена опасная уязвимость в процессорах Intel

14:44 5 марта

На телешоу ополчились за неуместный вопрос о Prodigy в день самоубийства Флинта

19:08 5 марта

Google вернул российским пользователям Крым

Интернет и СМИ00:0227 февраля

«Я работаю на людей, а не на полицию»

Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
10:12 5 марта

Зафиксировано три миллиона кибератак США на Россию

08:08 5 марта

Подросток пожаловался на жизнь с сестрой с аутизмом и неожиданно нашел поддержку

18:28 5 марта

Доренко назвал Сталина позором и потребовал убрать его могилу с Красной площади

Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
20:16 4 марта

Заблокированные из-за смерти создателя биржи кошельки оказались пустыми

06:00 5 марта

Школьницу поймали на вымогательстве интимных снимков у одноклассниц

16:36 5 марта

«Подлодку Гитлера» обнаружили на картах Google

Россия
«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»
Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»
Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить»
Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
«Ушло время, когда татарская речь звучала на улицах»
 
Россию упрекнули в расизме и гомофобии
Новороссийск остался без света
Разрушившего рубль россиянина посадили
Все материалы
Мир
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
США оставят войска неподалеку от позиций армии Асада
США захотели усилиться в Европе для противостояния России
Россиянину предъявили обвинения в подготовке теракта в Германии
Пакистан на всякий случай задержал брата лидера террористов
В Ливии открестились от российских наемников
Чехия заподозрила Россию в квартирных махинациях
Все материалы
Бывший СССР
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
Украинские националисты хотели убивать россиян. Они готовились к этому в Абхазии и Чечне
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Нил УшаковСолнцеликий Нил
Мэр Риги защищал русских, но погряз в коррупции. Теперь он ищет спасение в Европе
Лукашенко собрался налаживать отношения с НАТО
Россию признали главной террористической угрозой Украине
Лукашенко порассуждал о векторах движения Белоруссии
Раскрыты детали быта воюющих в Донбассе россиян
Все материалы
Экономика
Гудбай, Ленин
Кровь, принудительный труд и продажа оружия. Как выживали коммунисты в ГДР
Минфин еще больше ослабит рубль
Белоруссия оказалась среди лидеров по поставкам взрывчатки на Украину
Европейский банк испугался россиян
В России нашли пенсионерку-миллиардершу
Объем поддержки малого бизнеса в Тульской области составил 26,9 миллиарда рублей
Раскрыто состояние самого богатого россиянина
Все материалы
Силовые структуры
На дне «Океана»
В СССР делали миллионы на черной икре. Ее прятали в банках с килькой и вывозили на Запад
Осторожно! Токсично!
Как коррупция разъедает фармацевтическую отрасль
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российский военный сел за смертельный нокаут
Серийный убийца в белых перчатках из Москвы оказался женоненавистником
Российские следователи задумались о составлении портретов по ДНК
Полковника из МВД заподозрили в избиении девушки-следователя
Все материалы
Наука и техника
«В России никогда не любили своих правителей»
Эту царицу считают всероссийской кровавой барыней. Но она могла дать нашей стране свободу
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»
Скоро США перестанут зависеть от России в космосе
«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»
Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
В Китае нашли древний сосуд с «эликсиром бессмертия»
Опровергнуто популярное представление о древней жизни на Земле
Россия отвергла сверхтяжелую ракету «Роскосмоса»
Второй человек в мире избавился от ВИЧ
Все материалы
Спорт
Игра в Кости
Лучший боец мира на вершине, Дагестанский Дракон еще ближе к титулу: UFC 235
К Кокорину пустят врачей «Зенита»
«Реал» впервые за 5 лет остался без четвертьфинала Лиги чемпионов
Олимпийская чемпионка пожаловалась на полный хаос в российском биатлоне
Месси вернется в сборную Аргентины на особых условиях
Болельщик отобрал клюшку у канадского хоккеиста на Универсиаде
Алексей Олейник«Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай»
Боец Алексей Олейник о первых турнирах российского MMA, кровавых боях и жести 90-х
Все материалы
Культура
«Я — та сука, которую ты ненавидел»
Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет
Озабоченная помощь
Слепаков, Хлебников и другие: один из лучших русских сериалов 2010-х снова в моде
«Патриотизм так или иначе сводится к любви к родине»
Игорь Петренко об иммиграции, настоящих мужиках и воздухе России
Вышел трейлер финального сезона «Игры престолов»
Обвинивший Майкла Джексона в педофилии поведал о его фиктивном браке
Власти проигнорировали протест кинотеатров и перенесли премьеру ленты о корги
«Он называл меня своей девушкой»
Как счастливо влюбиться в Освенциме и пережить ужасы фашизма
Все материалы
Интернет и СМИ
«Бог знает, как я все еще жив»
Противники прививок наводняют интернет смертельно опасными призывами. Соцсети им помогают
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?»
Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду
Обнаружена опасная уязвимость в процессорах Intel
Google вернул российским пользователям Крым
Зафиксировано три миллиона кибератак США на Россию
Доренко назвал Сталина позором и потребовал убрать его могилу с Красной площади
Все материалы
Ценности
Положение обязывает
Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
Драчливые кенгуру
Как одевались самые стильные уличные бандиты Австралии
Названы главные любители вина в России
Европейцам показали золотой «Кортеж» Путина
Сестра Кардашьян снялась обнаженной ради нового заработка
Представлен самый дорогой в истории автомобиль
Все материалы
Путешествия
В гости к лепреконам
Пьяные ирландцы, травка и заповедники. Чем заняться в Дублине
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Золотая трещина
Американцы прогнали индейцев и начали зарабатывать на самом знаменитом каньоне мира
Раскрыта правда о гигиене в бассейнах отелей
Российский музей вошел в список лучших достопримечательностей мира
Раскрыты подробности сексуальной жизни экипажа круизных лайнеров
Почти 200 человек прокатились голышом на аттракционе и побили мировой рекорд
Все материалы
Из жизни
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?»
Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
Миллионер предложил состояние за женитьбу на дочери
Пьяный порноактер погиб после падения с лестницы
Профессор провел лекцию с ребенком студента на руках
Пассажирка остановила неуправляемый автобус и спасла водителя
Все материалы
Женева-2019
Прямой репортаж с Женевского автосалона: день первый
Таким будет будущий Nissan Qashqai
Знакомимся с электрическом концепт-каром Nissan IMq
Неизвестные пикапы
Как бы выглядели фермерские лошадки на базе малолитражек и суперкаров?
Есть зарядка от «Айпейса»?
Едем из Москвы в Петербург на электрическом Ягуаре
Mitsubishi показала прообраз Outlander следующего поколения
В Женеву привезли «шестисотый» Aurus и бронированный лимузин
Mazda показала новый кроссовер под названием CX-30
Все материалы
Дом
Маленькие мои
Коммуналки снова в моде. Их владельцы сдают комнаты и зарабатывают миллионы
Колхозный панк
Дом старого солдата хотели уничтожить. Он начал рисовать, спас свою деревню и прославился
«Если еще раз сюда придешь, мы позвоним в полицию»
Россиянке повезло найти бесплатное жилье. Но хозяева обвинили ее в воровстве
Российские коммунальщики продырявили квартиру и отказались возмещать ущерб
Цены на жилье в Крыму оказались рекордными
В Москве подорожали пентхаусы
Упавший с крыши снег оставил мэра российского города без машины
Все материалы