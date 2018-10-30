Составлен портрет типичного водителя России

Типичным российским водителем оказался семейный мужчина в возрасте 36 лет и водительским стажем не менее 10 лет. Портрет среднестатистического автомобилиста составил сервис «Avito.Авто», копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«По дороге на работу он ежедневно попадает в пробки на своем седане производства "АвтоВАЗ", который выпустили более 10 лет назад. Он меняет авто раз в пять лет и в будущем мечтает пересесть на внедорожник», — говорится в исследовании.

Согласно данным опроса сервиса, 83 процента россиян покупали подержанный автомобиль, при этом более трети предложений на российском рынке старше 10 лет. Примерно по 25 процентов россиян владеют машинами в возрасте 7-10 и 4-6 лет, 10 процентов имеют машины в возрасте от 1 до 3 лет, а 4 процента ездят на новых машинах (до 1 года).

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Устаревшие автомобили наиболее часто пользуются спросом у молодых людей (18-25 лет), 42 процента владельцев автомобилей старше 10 лет именно молодые люди. Среди автовладельцев возрастных категорий «26-45» и «46 и старше» их доля составляет по 36 процентов. Такая разница вызвана банальной невозможностью молодых людей позволить себе новый автомобиль.

Самым популярным автомобилем среди россиян ожидаемо стала продукция «АвтоВАЗа». На Lada ездят около 14 процентов респондентов, наиболее популярен российский бренд опять же у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Абсолютное большинство участников опроса оказались опытными водителями со стажем более 10 лет (63 процента). Среди мужчин опытных водителей оказалось больше: 69 процентов против 41 процента среди женщин. Около 59 процентов нынешних водителей получили права в возрасте 18-20 лет. Мужчины делают это раньше: 67 процентов мужчин успешно сдали экзамены по вождению в возрасте 18-20 лет, большинство же женщин предпочли получать права в возрасте 21-25 лет.

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