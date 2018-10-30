Кубинцев пересадят на Lada

«АвтоВАЗ» планирует заключить контракт на поставку автомобилей Lada на Кубу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Эдуарда Вайно.

Всего в планах предприятия поставить 513 автомобилей для такси, полиции и госучреждений. Как пояснил Вайно, закупка автомобилей Lada, «ГАЗ» и «КамАЗ» на Кубу финансируется при помощи кредитных линий ВЭБа и Росэксимбанка, а также при участии кубинских партнеров.

Представитель российского автопроизводителя напомнил, что в 2018 году в Гавану уже поступило 344 машины Lada Vesta, которые сейчас эксплуатируются в качестве такси. Также в страну ввозились Lada Largus в пяти- и семиместном исполнении.

По словам Вайно, «АвтоВАЗ» уже поставляет автомобили в Боливию и Чили. Также сейчас идут интенсивные переговоры с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Lada за границей выросли на 65 процентов за первые девять месяцев этого года. Наибольшего успеха производитель добился в Казахстане, где вышел на первое место по продажам.

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