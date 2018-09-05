Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada

Корпорация Renault собирается отказаться от продажи на российском рынке моделей Logan и Sandero под своим основным брендом, сообщает Automotive News.

Кроме того, от реализации данных моделей хотят отказаться и на бразильском рынке. В качестве причины называется стремление вывести бренд Renault в более дорогостоящую категорию.

Что касается рынка в России, то это решение также связано с растущим давлением со стороны машин Lada «АвтоВАЗа». По словам шеф-дизайнера Renault Лоренса ван ден Акера, главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин «делает его жизнь несчастной».

Отмечается, что российский рынок Logan и Sandero покинут лишь после того, как модели получат обновления в Европе, конкретные сроки не называются. В ЕС же эти автомобили по-прежнему будут реализовываться под брендом Dacia.

В середине июля стало известно о завершении выпуска Lada Priora, которая производилась с 2007 года. Такое решение было продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и снижающимся спросом на модель Priora.

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