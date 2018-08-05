В сети простились с Lada Priora

В сети появилась фотография последнего седана Lada Priora, выпущенного на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте priorafamily.

«Вот она, последняя красавица, выпущенная заводом», — отмечается в подписи к снимку.

Фото опубликовано @priorafamily

В комментариях пользователи стали прощаться с моделью.

«Ммммаааа, я сейчас заплачу. Реветь охото, людииииии, ну почему именно "приора"? Почему не "калинааа", а именно "приора"», — сокрушается пользователь alina_kuzina_.

«"Приора" — это самая удачная машина в России, и не ждите больше машину лучше "приоры" от российских производителей!» — согласился big_shama1.

«Жалко!!! "Приора" — это машина для настоящих пацанов. Все там по кайфу», — добавил djeemuratov__.

Как отмечает «Российская газета», последняя Priora сошла с конвейера еще 18 июля, но фотография появилась только сейчас.

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О завершении выпуска этой модели в «АвтоВАЗе» сообщили 16 июля. Такое решение было продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и снижающимся спросом на модель Priora. Работники сборочной линии №3 «АвтоВАЗа» сосредоточатся над еще одной моделью, пережившей несколько поколений, — Lada 4x4 «Нива», которая до сих пор пользуется популярностью в России и за рубежом.

Lada Priora производилась с 2007 года. В течение 11 лет компанией было произведено более миллиона единиц Priora. Рекордным стал 2011 год, когда число реализованных автомобилей составило 134 тысячи штук.

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