Анонсированы «похороны» Lada Priora

Компания «АвтоВАЗ» к концу июля полностью завершит производство Lada Priora. Работники сборочного цеха получат возможность трудоустройства в других производственных линиях предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение «АвтоВАЗа».

«Lada Priora покинет сборочную линию в Тольятти в конце июля. Данное решение было одобрено руководством компании и продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и, как следствие, снижающимся спросом на модель Priora», — объяснили в компании.

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По словам вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Яна Птачека, Lada Priora была хорошим автомобилем, который помог компании «выжить». Он отметил, что спрос на автомобиль снизился после изменения бренда Lada и запуска новых моделей, из-за чего и было принято решение завершить производство данной серии и сконцентрироваться на новых проектах.

Как сообщает компания, работники сборочной линии №3 «АвтоВАЗа» сосредоточатся над еще одной моделью, пережившей несколько поколений, — Lada 4x4 «Нива», которая до сих пор пользуется популярностью в России и за рубежом. Однако компания открыла новые вакансии на случай желания сотрудников сменить место работы или сферу обязанностей.

Lada Priora производилась с 2007 года на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти. В течение 11 лет компанией было произведено более миллиона единиц Priora. Рекордным стал 2011 год, когда число реализованных автомобилей составило 134 тысячи штук.

Согласно исследованиям сервиса интернет-объявлений «Юла», самой популярной отечественной маркой считается Lada Priora. На долю автомобиля приходится 22 процента от всех продаж.

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