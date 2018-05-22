Чечня пригорюнилась из-за ухода Lada Priora в прошлое

Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев выразил сожаление из-за грядущего прекращения производства автомобиля Lada Priora. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя. Еще один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него легкое», — пояснил он.

По мнению Тапаева, Priora не стоит снимать с конвейера, поскольку из-за этого корейские и китайские машины могут потеснить российские модели на рынке бюджетных автомобилей. «Они уже достаточно хорошую конкуренцию устраивают», — заметил глава Союза чеченской молодежи.

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Производство автомобилей Lada моделей Priora, Granta и Kalina будет прекращено к июлю, сообщила 22 мая принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». В «АвтоВАЗе» пояснили, что от дорестайлинговых моделей этих машин решено отказаться в связи с подготовкой к выпуску рестайлинговых в Х-стиле.

Lada Priora — самый продаваемый автомобиль в серии. В 2009 и 2012 годах она была самой популярной среди покупателей машиной в России. В апреле 2017-го количество выпущенных Priora достигло миллиона. Их сборка осуществляется на заводах в Тольятти и в чеченском городе Аргун.

Priora стала в особенности популярна в Чечне и других республиках Северного Кавказа. Местные автолюбители часто модернизируют подвеску, опуская кузов практически до уровня асфальта, либо устанавливают пневматическую подвеску, что считается особым шиком. Таким образом машине придается более спортивный вид, что породило в сети массу мемов на эту тему.

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