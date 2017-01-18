Северный Кавказ сохранил любовь к Lada Priora

Lada Priora стала самой востребованной машиной на рынке Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2016 году. Об этом в среду, 18 января, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в СКФО было продано 8340 седанов Priora, что на 28 процентов меньше, чем в 2015 году. Второе место занимает другая модель Волжского автозавода — Granta (6937 реализованных машин), а замыкает тройку лидеров новый флагман «АвтоВАЗа», Lada Vesta — 4785 проданных автомобилей. Отмечается, что модель Priora была самым продаваемым автомобилем СКФО в 2015 году.

6 декабря аргунский завод «Чеченавто» заявил о готовности увеличить выпуск автомобилей Lada в 2017 году. По словам генерального директора предприятия Сайда-Хусайна Таймасханова, в текущем году предприятие готово увеличить объем выпуска до 12 тысяч машин — в том случае, если будет достигнута договоренность с Волжским автозаводом.

