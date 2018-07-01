Ким Чен Ын навестил военных на Lada Priora

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал с проверкой в войсковую часть номер 1524, которая располагается в отдаленном районе на островах в Желтом море. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

При этом, судя по снимкам, опубликованным агентством, свою поездку лидер КНДР совершил на автомобиле Lada Priora российского производства. На фото видно, что Ким Чен Ын сидит на заднем сидении машины темно-зеленого цвета.

В мае стало известно, что производство автомобилей Lada моделей Priora, Granta и Kalina будет прекращено к июлю. Как поясняли в «АвтоВАЗе», от дорестайлинговых моделей этих машин решено отказаться в связи с подготовкой к выпуску рестайлинговых в Х-стиле.

Lada Priora — самый продаваемый автомобиль в серии. В 2009 и 2012 годах она была самой популярной среди покупателей машиной в России. В апреле 2017-го количество выпущенных Priora достигло миллиона. Их сборка осуществляется на заводах в Тольятти и в чеченском городе Аргун.

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