Трамп пообещал Ким Чен Ыну инновационные технологии «АвтоВАЗа»

Matt Novak / YouTube

На видео, которое президент США Дональд Трамп показал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время саммита в Сингапуре, появились кадры сборки автомобиля Lada Priora на заводе «АвтоВАЗ». Ролик был опубликован на странице Белого дома в Facebook.

Целью создателей ролика было рассказать Ким Чен Ыну о перспективах сотрудничества с мировым сообществом. Диктор перечислил ожидающие Пхеньян преимущества, в том числе доступную медицину, ресурсы, иностранные инвестиции и инновационные технологии. На этих словах в кадре появилась сборочная линия «АвтоВАЗа».

Кадр: страница The White House в Facebook

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

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