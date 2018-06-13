Трамп похвалил «забавного» Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп описал своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына как «забавного и умного» и «прекрасного переговорщика». Об этом он рассказал в интервью на телеканале Fox News.

«У него прекрасный характер, он забавный и очень умный», — сказал Трамп. Он также отметил талант Кима к ведению переговоров и добавил, что он хороший стратег.

По словам американского лидера, они с Ким Чен Ыном поладили с первых минут встречи. В то же время он подчеркнул, что к ее результатам привели именно его ранние резкие высказывания в адрес коллеги.

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Месяц назад Трамп назвал его «маленьким ракетчиком» и предупредил, что Северную Корею ждут «невиданные ранее гнев и ярость со стороны США, если Пхеньян продолжит свои ядерные провокации». «Не хотелось такого говорить, иногда я чувствовал себя глупо из-за этого, но у нас не было выбора», — пояснил свои высказывания хозяин Белого дома.

Ранее 13 июня сообщалось, что лидеры двух стран договорились о взаимных визитах.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

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