Трамп и Ким Чен Ын решили съездить друг к другу в гости

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли приглашения друг друга посетить Северную Корею и США. Об этом сообщают официальные СМИ Пхеньяна, передает ТАСС.

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«Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Два лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США», — пишет агентство.

В свою очередь, Reuters приводит слова Ким Чен Ына, заявившего о том, что США и КНДР в ходе саммита договорились отказаться от враждебных действий, и это радикально изменило отношения двух стран, что в итоге поспособствует денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре. Американский лидер назвал подписанный совместный документ «важным, всеобъемлющим и подробным», способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

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