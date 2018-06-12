Появились подробности подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа

США и КНДР готовы к новым отношениям и миру. Об этом говорится в совместном документе, подписанном по итогам саммита двух стран, сообщает CNN.

«Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и прочного мирного режима на Корейском полуострове», — говорится в подписанном документе.

Фотографии документа, который президент США Дональд Трамп показал журналистам, указывают на то, что лидеры согласились «работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова».

Кроме того, лидеры США и КНДР договорились о поиске останков американских военнослужащих, которые погибли или пропали без вести во время Корейской войны 1950-1953 годов. «Соединенные Штаты и КНДР привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных», — говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре. Американский лидер назвал подписанный совместный документ «важным, всеобъемлющим и подробным», способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

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