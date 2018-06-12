Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters.

После церемонии подписания Трамп заявил, что гордится достижениями саммита. От отметил, что подготовка итогового документа потребовала доброй воли, но обе стороны будут впечатлены результатами, и отныне отношения США и КНДР будут развиваться в «совсем иной плоскости». Он назвал подписанный совместный документ «важным, всеобъемлющим и подробным», способным решить «большую и опасную проблему». Помимо этого Трамп заявил, что готов пригласить лидера КНДР в Белый дом.

Отдельно Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень-очень быстро».

В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Подробности подписанного документа пока не разглашаются.

Первый саммит США-КНДР прошел 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

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