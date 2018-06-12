Ким Чен Ын трижды проигнорировал вопрос о ядерном разоружении

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проигнорировал вопросы журналистов о ядерном разоружении страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондентов из делегации Белого дома.

«Кима трижды спросили, откажется ли он от ядерных ракет, но он не ответил», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что главы государств после 40-минутной беседы в формате «один на один» ненадолго прервались, выступили с краткими заявлениями для прессы, после чего удалились на переговоры в расширенном составе.

Первый саммит США-КНДР проходит 12 июня в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

Стороны обсуждают новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове.

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