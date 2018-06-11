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Ким Чен Ын позвал Трампа в Пхеньян

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Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа продолжить саммит в Пхеньяне в июле. Об этом сообщает газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на источники.

По информации издания, стороны захотели продолжить переговоры. Приглашение в Пхеньян содержится в письме, которое председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль передал Трампу 1 июня.

В СМИ также сообщается, что Ким Чен Ын получит ответное приглашение — если переговоры пройдут успешно, третий раунд саммита может пройти в сентябре в Вашингтоне.

Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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